Brant i kledning på Bryne

Roganytt

Like før klokken 10.30 1. påskedag fikk politiet melding om at det brenner i et bygg i Elvegata i Bryne. En beboer var da i gang med å slukke brannen i kledningen.

Om lag ti minutter seinere kunne politiets operasjonssentral i Sør-Vest politidistrikt melde at brannen er slukket.