Klokken 14.22 mandag fikk politiet melding om brann i en søppeldunk ved Gand videregående skole.

– Det har vært et branntilfelle i et verksted her på Gand videregående skole, sier innsatsleder Jone Rosnes i Sør-Vest politidistrikt.

Det var en del elever på skolen da brannen brøt ut, men det er ikke meldt om personskader.

Brannårsaken er foreløpig ukjent.

– Det er bare mindre skader, mest røyk- og sotskader , og ingen personer har fått i seg noe røyk. Det var ingen elever i rommet der brannen oppsto, sier Rosnes til RAs journalist på stedet.

Jone Rosnes, innsatsleder

