Like før klokken 18.00 meldte politiet om brann i en søppeldunk inne på Arkaden.

Klokken 18.00 meldte patruljen at det var kontroll på brannen.

– Ikke behov for evakuering. Foreløpig uviss brannårsak, melder politiet på Twitter.

To vektere skal ha fått i seg røyk. Den ene av dem ble kjørt til legevakten for sjekk, opplyser politiet, og legger til at saken etterforskes.