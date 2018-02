Brann i leilighetskompleks

Roganytt

Like før klokken 06.00 lørdag morgen rykket brannvesenet ut til et leilighetskomples i Glassperleveien på Gausel, etter at det hadde kommet melding om brann på utsiden av en leilighet.

Da brannvesenet ankom stedet viste det seg at det brant på terrassen til en av leilighetene.

Brannen ble raskt slukket.

– Kun røyk på stedet, opplyser Sør-Vest politidistrikt.

Personene i leiligheten er gjort rede for.

– Ingen framstår skadet, melder operasjonsleder i politiet.