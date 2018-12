Brann i Geoparken ved Oljemuseet

Omkring klokken 20.50 tirsdag melder politiet at de har rykket ut Geoparken ved Oljemuseet.

Det skal være gjenstander av glassfiber som brenner.

- Røyk driver mot Oljemuseet. Politiet ber publikum holde seg vekke pga det kan være fare for helseskadelig røyk, meldte politiet.

Også brannvesenet meldte om at det skal være svart kraftig røyk i områdt og ber alle i området om å holde vindu/dører lukket.

Klokken 21.10 kom det melding fra politiet om at brannen er slukket.

- Det vil bli satt opp sperringer rundt brannstedet. Det er fare for at giftig gass kan sive ut i noen dager framover. Brannvesenet arbeider med metoder for sikring, ble det meldt fra politiet.