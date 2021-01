Brann i flermannsbolig - åtte personer evakuert

Klokken 07.09 lørdag morgen fikk politiet melding om brann i en flermannsbolig på Midjord på Storhaug.

Ifølge poltiet skal det brenne i kjelleren, og klokken 07.31 melder de at røyldykkere gjennomgår bygget.

Et kvarter senere opplyser politiet at det fortsatt brenner på stedet. De melder samtidig at åtte personer er evakuert, og at det per nå ikke er meldt om personskade.

– Det jobbes fremdeles med å få avklart om det kan være flere personer inne i bygget, skriver politet på Twitter.

Like etter klokken 08.00 opplyser politiet at det skal være kontroll på brannen, og at brannvesenet vil drive med etterslukking framover.

– Det jobbes nå med å finne alternativ oppholdssted for de evakuerte, da boligene ikke er beboelige per nå, skriver politiet på Twitter.