Roganytt

Litt over klokken 22.00 fredag melder politiet om at det brenner i en enebolig på Stangeland i Sandnes.

Ifølge politiet skal beboerne ha kommet seg ut og nødetatene er på vei.

Litt over klokken 22.15 kom det melding om at det er kontroll på brannen. Beboer har selv slukket med pulverapparat og samtlige beboere gjort rede for.