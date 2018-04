Brann i container på Kårstø

Roganytt

Klokken 17.15 onsdag fikk politiet melding om brann i container på anlegget til Naturkraft på Kårstø som er under riving.

Eget brannvern satt til å slukke, men ønsket bistand fra brannvesenet på Karmøy. Ikke spredningsfare ifølge melder på brann. Politi og ambulanse rykker også ut, melder politiet.

Klokken 17.41 melder politiet at brannen er i ferd med å slukkes og at brannmanskapet har kontroll på denne.

Klokken 18.50 Kårstø melder politiet at brannen er slukket, og at denne oppsto under arbeid med skjærebrenner.

Ingen skade på personer. Sak blir opprettet og åstedsundersøkelse vil bli foretatt når brannåstedet er kaldt. Kårstøanlegget tok i bruk sine varslingsrutiner til lokalbefolkningen, meldes det fra politiet.