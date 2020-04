Brann i campingvogn spredte seg til hus

Klokken 23.37 mottok Sør-Vest politidistrikt melding om en campingvogn i full fyr på Torvastad på Karmøy.

Brannen spredte seg videre til et bolighus på samme adresse.

– Brannen har spredt seg til et bolighus som står på samme adresse. Det har kun brent i kledningen på huset, og samtlige personer på adressen er gjort rede for. Brannen er i ferd med å avta og brannvesenet har kontroll, skrev politiet på Twitter like over midnatt.

Én person hadde fått i seg noe røyk og ble tatt med til sykehus for sjekk.