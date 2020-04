Brann i bygning på Kampen i Stavanger

Klokken 13.38 melder nødetatene at de har fått melding om at det brenner i et bygg i Lars Dahlesvei i Stavanger.

– Melding om husbrann på Kampen. Stor røykutvikling. Melder jobber med å evakuere bygget i påvente av nødetatene, skriver operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

Klokken 14.33 melder brannvesenet at brannen er slukket.

Det skal ha brent ca 210 mål på stedet. Etterslukking er startet.

Ifølge politiet skal alle beboere være gjort rede for, og det er ikke meldt inn personskader.