Brann i butikk

Klokken 16.45 fikk nødetatene melding om brann i et butikklokale i Hillevåg.

Klokken 17.01 skriver politiet på Twitter at brannen skal være slukket.

Det er mye røyk som siver ut av lokalet.

Politi og brannvesenet på stedet bekreftet brann i bygget.

Det skal ikke har vært noen personer inne i bygget, og butikkeier er på stedet.

Like før klokken 17, skriver politiet at det meldes om full fyr inne i lokalet, og at brannvesenet jobber med slukking.