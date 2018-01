Roganytt

Meldingen kom klokken 19.10 mandag.

Den går på at det er brann i et rom i et bolighus på Gausel.

Ifølge politiet skal beboerne ha klart å komme seg ut.

En ny melding fra politiet går på at det brenner i andre etasje i huset.

Litt før klokken 20.30 melder politiet at brannen skal ha startet inne på et soverom og at brannen og skadene er begrenset til dette rommet.