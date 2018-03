Roganytt

Klokken 14.40 torsdag melder brannvesenet at det brenner i et asfaltverk i Noredalsveien i Sandnes.

Like etterpå melder politiet at alle skal være ut av bygningen og at nødetatene er på vei.

Klokken 15.25 melder politiet at av de 43 evakuerte, har ingen hatt behov for helsehjelp.

Det er kun mindre røyk som siver ut fra bygget nå. Skal ikke være åpne flammer. Brannen kan ha startet i forbindelse med sveisearbeid, melder politiet.