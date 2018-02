Bråk, urinering og stolkasting i Stavanger

Roganytt

Lørdag kveld i 23-tiden ble en kvinne bortvist etter ha å laget bråk inne på Piren Pub i Stavanger, ifølge Sør-Vest politidistrikt. Kvinnen ble bortvist fra Stavanger sentrum resten av natten, men returnerte til stedet igjen én time senere. Dermed bar det til stasjonen hvor hun ble anmeldt for ikke å ha etterkommet politiets pålegg.

Klokken 01.30 kom en politipatrulje over en mann (22) i Skagen som urinerte utenfor et hotell. Vedkommende ble anmeldt for forholdet.

Klokken 02.45: En beruset 23-åring bråket inne på et utested på Strandkaien. Etterpå kastet han rundt på en stol i sentrum. Mannen ble påtalt og bortvist fra sentrum resten av natten.

Omlag én time senere returnerte to personer som tidligere i natt ble bortvist til sentrum. Da politiet besluttet å ta dem med til arresten for bøtelegging, satte de seg til motverge. Politiet fikk imidlertid raskt kontroll over situasjonen, og fikk dem med seg, skriver politiet på Twitter.