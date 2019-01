Bortvist, men dukket opp igjen – endte i arresten

Klokken 01.25 lørdag opplyser politiet at en mann i 20-årene spyttet på en dørvakt ved et utested i Stavanger sentrum. Mannen anmeldes for forholdet.

Klokken 01.50 ble en mann i 20-årene er bortvist fra Stavanger sentrum etter å ha plaget vaktene ved et utested.

Ifølge politiet dukket mannen opp igjen noen minutter senere. Han blir anmeldt for forholdet og må overnatte i arresten.

Også klokken 00.50 ble det meldt om en mann i 20-årene som har oppført seg vanskelig og trøblete på et utested i sentrum. Politiet har bortvist mannen fra stedet.