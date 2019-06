– Blottet seg ved barnehage

Brit Randulff, operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, bekrefter overfor RA at de tirsdag har fått melding om en mann som skal ha blottet seg ved en barnehage i Hinna/Gausel-området i Stavanger.

– Blottingen skal ha funnet sted mellom klokken 10.00 til 11.00 og det var tre små barn som ble utsatt for hendelsen. Ungene har forklart seg på en slik måte at det ikke er tvil om at dette har funnet sted, sier Randulff til RA.

Ifølge Randulff har barnehagen varslet foreldrene om hendelsen.

Mannen som skal ha blott seg skal ha hatt rød T-skjorte og grå joggebukse og skal ha hatt skjegg.

– Foreløpig er ingen pågrepet, men en hundepatrulje har vært på oppdrag i forbindelse med hendelsen, sier Randulff.

