Ble tatt for ruskjøring – fant både kokain og dopingmidler hos ham

29-åringen kom med en uforbeholden tilståelse da han nylig møtte i Stavanger tingrett.

9. juli 2019, omkring klokken 13.20 ble mannen stoppet ved rundkjøringen til Sølyst på Bybrua i Stavanger. Han hadde da kjørt bil mens han var ruset på diverse narkotiske stoffer tilsvarende en promille på over 1,2. Det førte til at det ble foretatt ransaking hos 29-åringen. I en bolig på Klepp ble det funnet 2,2 gram med kokain, og i den samme boligen, og i en bolig i Stavanger, ble det funnet diverse dopingmidler.

Ifølge tiltalen var det snakk om 165 dagsdoser med dopingmidler.

Retten viste til at det foreligger sterke allmennpreventive hensyn når det gjelder kjøring i påvirket tilstand. Stavanger tingrett viste i den forbindelse til at 29-åringen tidligere er dømt for ruskjøring.

Påtalemyndigheten har foreslått at straffen settes til betinget fengsel i 45 dager og 68.000 kroner i bot. Stavanger tingrett var i sterk tvil om straffen kunne gjøres fullt ut betinget, men konkluderte med at han skulle dømmes som foreslått av påtalemyndigheten.

I tillegg kom retten til at han skulle fradømmes førerrett for motorvogn for alltid.

