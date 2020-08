Ble stoppet med denne lasten

Statens vegvesen hadde fredag kontroll på Krossmoen kontrollstasjon på E 39 ved Helleland.

Resultatet var følgende:

92 kjøretøy ble i løpet av dagen kontrollert for vekt. To kjøretøy fikk gebyr for overlast, og her måtte man ut med henholdsvis 6950 og 7400 kroner i gebyr. I tillegg måtte de laste av før videre kjøring.

På grunn av for dårlig lastsikring ble det ilagt kjøreforbud på to kjøretøy. Sjåførene måtte sikre lasten forsvarlig og forskriftsmessig før de fikk fortsette.

En personbil med tilhenger ble stoppet på kontrollplassen med dårlig bremser, tilhengeren fikk mangel og bruksforbud. Sjåføren måtte justere bremsen på tilhengeren før han førsette kjøringen.

LES OGSÅ: Vogntog kjørte rundt med denne lasten

På grunn av sikthindrende gjenstander i frontvindu fikk to sjåfører kjøreforbud og måtte fjerne disse før videre kjøring

En spesialtransport fikk kjøreforbud grunnet feil merking av lasten.Sjåføren måtte ordne det før videre kjøring

Under fredagens trafikkontroll ble det blant annet uført kontroll på lette kjøretøy og varebiler med tung last, da fant vi ut at et utenlandisk varebil var for tung og det måtte avlastes 200 kilo før videre kjøring.

LES OGSÅ: Kjørte rundt med 2400 liter flybensin på tilhenger uten bremser

LES OGSÅ: Hadde overlast – fikk kjøreforbud