Ble spurt av politiet om han hadde mer narkotika

Den 27 år gamle mannen erkjente seg skyldig etter samtlige poster i tiltalen da saken nylig var oppe i Jæren tingrett.

Omkring klokken 16.30 den 7. september 2018 kjørte han bil i Time kommune. På dette tidspunktet var det mange biler på veien, og det regnet.

En politipatrulje stanset ham på Fv 44 ved Tu. 27-åringen opplyste da at han ikke hadde gyldig førerkort. I bilen observerte politiet brukerutstyr for narkotika og det ble besluttet å foreta en ransaking. I bilens hanskerom fant politiet tre gram marihuana, og det ble også funnet en kniv som lå synlig i midtkonsollen.

27-åringen ble tatt med til legevakten for blodprøvetaking, og denne viste at mannen var påvirket av narkotiske tabletter tilsvarende en alkoholpromille på over 1,2.

LES OGSÅ: Far slo sønnen da lillebroren ble klort i ansiktet

På nytt stanset

19. september 2018 ble han på nytt stanset av politiet på Skjæveland. Han erkjente da at han hadde kjørt uten å ha gyldig førerkort og at han hadde brukt narkotiske tabletter og hasj dagen før. 27-åringen ble på nytt tatt med til legevakten for blodprøvetaking og denne viste at han var påvirket tilsvarende en alkoholpromille på over 1,2.

29. september var politiet hjemme hos 27-åringen i en leilighet han lånte av en venn. Da politiet kom til stedet røykte 27-åringen hasj, og det ble besluttet å foreta en ransaking på stedet.

Etter at politiet hadde funnet en plate med hasj og 600 narkotiske tabletter ble 27-åringen spurt om han mer narkotika. Han påviste så det resterende og totalt ble det funnet 47 gram hasj og 2719 narkotiske tabletter i leiligheten.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at 27-åringen nå er i en rehabiliteringssituasjon, og kom til at han skulle dømmes til 268 timer samfunnsstraff med en gjennomføringstid på ni måneder.

Han må også betale 7500 kroner i bot og ble ilagt sperrefrist for erverv av førerrett for alltid.

LES OGSÅ: Tre menn skal ha dyrket fram minst 1,4 kilo cannabis

LES OGSÅ: Sa til kona at han hadde så mye gjeld at han måtte drepe henne for å komme seg ut av dette