Ble rasende da naboen klaget på høy musikk

Episoden fant sted på Vigrestad den 26. juli i fjor. Da satt den 46 år gamle mannen og faren hans hjemme og drakk alkohol og hørte musikk sammen.

Ifølge 46-åringen var dette den femte dagen de drakk sammen og på grunn av familiære årsaker var han hissig denne dagen.

Rundt klokken 23.00 ringte telefonen. Vedkommende som ringte opplyste at han var naboen og ba 46-åringen dempe musikken, noe 46-åringen hisset seg veldig opp over.

Naboen ga seg og sa at de kunne la det ligge før han la på røret. Etter dette gikk 46-åringen bort til naboen hvor han slo inn en glassrute i inngangspartiet med knyttneven.

Etter dette begynte han å skrike og brøle ulike ting. Blant annet sa han at naboene var feige og at de måtte komme ut. Han skrek også at «han skulle drepe dem».

Det førte til at naboen varslet politiet, som kom til stedet, og tok ham med seg til arresten.

Jæren tingrett kom til at truslene var av en slik karakter at de var egnet til å framkalle alvorlig frykt. 46-åringen forklarte i retten at de som var i nabohuset må ha blitt redde, at han ville ha blitt redd selv, og at han forsto at de følte frykt.

Retten kom til at han skulle dømmes til fengsel i 21 dager der han får fradrag for to dager i varetekt.

Han må også betale 6000 kroner i erstatning til naboen og i tillegg må han ut med 3000 kroner i sakskostnader.

