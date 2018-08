Roganytt

En 46 år gammel mann er dømt for å ha foretatt en seksuell handling mot noen som ikke har samtykket til dette.

6. juli i fjor var 46-åringen på byen i Stavanger sammen med ektefellen.

Han hadde drukket alkohol siden ettermiddagen og utpå natten hadde han blitt godt beruset.

Fornærmede var på det samme utestedet som 46-åringen sammen med sin kjæreste.

Den aktuelle hendelsen fant sted inne på dametoalettet på et utested på Skagenkaien i Stavanger.

Videoopptak

På dette er det flere toalettavlukker. Videoopptak fra området ved toalettet viser 46-åringen gikk inn på toalett klokken 02.30:50, mens fornærmede gikk inn klokken 02.31:25.

46-åringen kom ut igjen klokken 02.35, mens fornærmede var ute noen minutter senere.

I perioden hvor 46-åringen og fornærmede var inne på toalettet var det ingen andre som kom inn døren.

Lagmannsretten fant det bevist at da kvinnen kom inn på toalettet sto 46-åringen og urinerte inne på et av toalettene med åpen dør.

Han var veldig ustødig og sølte urin på gulvet, noe fornærmede reagerte på.

Ble irritert

Hun sa til ham at han minst burde treffe doskålen når han først befant seg på dametoalettet.

46-åringen ble irritert og tok fornærmedes mobiltelefon som hun holdt i hånden og kastet den mot veggen.

Etter at fornærmede plukket opp telefonen, tok 46-åringen telefonen på nytt, la den i vasken og skrudde på vannet.

Fornærmede fikk raskt telefonen opp og den fikk kun noen mindre riper.

46-åringen tok deretter tak i fornærmede, holdt henne fast og presset henne inn mot en vegg med hele sin kropp mot hennes.

Fryktet voldtekt

Ifølge fornærmede var grepet så fast at hun ikke klarte å komme løs, at 46-åringen var aggressiv og at hun fryktet at han ville voldta henne.

Han slapp først taket da kvinnen sa til ham at hun kunne møte ham utenfor, men at hun bare måtte si ifra til vennene sine at hun skulle gå fra stedet.

Da 46-åringen hadde gått fra stedet satt fornærmede inne på et avlukke og gråt.

Fornærmedes kjæreste oppfattet også hendelsen så alvorlig at han umiddelbart henvendte seg til vakter på stedet som tilkalte politiet.

Da politiet pågrep noe senere i Søregata oppførte han seg så ufint at han endte i fyllearresten.

Betinget fengsel

Blant annet holdt 46-åringen fram en sigarettpakke da han ble spurt om legitimasjon.

Han smekket også igjen holderen til sin mobiltelefon mot ansiktet til en av politifolkene og smekket igjen.

I Stavanger tingrett kom retten til at mannen skulle dømmes til ubetinget fengsel i 30 dager.

Lagmannsretten kom til at dette var for strengt og dømte ham til 30 dager betinget fengsel.

