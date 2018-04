Ble forbannet da han fikk «bøff»

Roganytt

11. april i fjor ble en mann knivstukket i en bolig i Kannik.

Forut for hendelsen hadde 41-åringen og fornærmede truffet hverandre på et rehabiliteringssenter.

Fornærmede skulle hjelpe 41-åringen med å selge en Play Station og han skulle få betaling i form av narkotika.

Da det viste seg at narkotikaen var «bøff» ble han skikkelig sur.

Etter krangling og slåssing hentet 41-åringen en stor kjøkkenkniv som han hogg med flere ganger før ha traff fornærmede nedenfor den ene skulderen.

Også natt til den 1. april i for utsatte 41-åringen en mann for vold.

41-åringen og en annen person var da hjemme hos fornærmede i en bolig på Storhaug.

Skrujern

Her ble det blant annet brukt amfetamin, og da 41-åringen svettet fikk han låne en T-skjorte av fornærmede.

Etter at han hadde skiftet til denne kom han tilbake i stuen og i den forbindelse fant han ikke nøklene sine.

Han ble sint og beskyldte fornærmede for å ha stjålet dem, noe som førte til at han slo ham flere ganger i hodet med et ølglass.

I tillegg stakk han også et skrujern i kinnet til fornærmede. Volden opphørte først da politiet kom til stedet etter at fornærmede varslet dem.

Truet Nav-ansatt

7. mars i fjor troppet han også opp i lokalene til Nav Eiganes og Tasta. Her var han aggressiv og truende og sa blant annet at han «skulle knuse Nav om han ikke fikk det som han ville. Han slo også i veggen og ga uttrykk for at han kom til å «klikke».

I tillegg ble han dømt for å ha truet en nabo med en hammer og for å ha kommet med verbale trusler mot to fengselsansatte.

Stavanger tingrett kom til at han skulle dømmes til fengsel i ett år og åtte måneder.

I tillegg ble han dømt til å betale mannen han stakk med skrujern 20.000 kroner i oppreisningserstatning.

