Ble avskiltet på stedet

Kontrollen fant sted på Sokn kontrollstasjon og 83 biler var inne på kontrollplassen.

Resultatet av kontrollen var følgende:

Ett kjøretøy med overlast. Godset var lastet for langt bak i traileren slik at totalvekten på trippel på traileren ble for høy i forhold til det som er lovlig på offentlig vei.

– Det ble gitt et overlastgebyr på 6950 kroner til eieren av kjøretøyet. Sjåføren måtte også laste av for å komme ned i lovlig vekt, skriver vegvesenet i en pressemelding.

Ett lettkjøretøy ble avskiltet for manglende periodisk kjøretøykontroll (PKK-kontroll).

Ett utenlandskregistrert kjøretøy fikk mangel for luftlekkasje på bilen.

Den tekniske tilstandskontrollen avdekket mangler på to kjøretøy. Det ble gitt mangellapp for utbedring av feilene.

