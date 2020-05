Ble anmeldt for denne transporten

Føreren av et danskregistrert vogntog ble anmeldt for flere forhold etter Statens vegvesens kontroll på E 39 ved Krossmoen onsdag kveld.

Vogntoget som har drevet med vindmølletransport i regionen hadde ikke gyldig dispensasjon for hverken lengde eller vekt.

– Foretaket han kjører for fikk et overlastgebyr på 10.600 kr og føreren ble anmeldt for fire brudd på vegtrafikkloven. Føreren må betale et forelegg før han kan forlate landet, heter det i kontrollrapporten fra Statens vegvesen.

LES OGSÅ: Fikk inndratt dispensasjon og gitt et overlastgebyr på 23.600 kroner

257 kjøretøy kontrollert

Totalt sett ble 257 kjøretøy kontrollert. Av disse hadde 236 alt på stell. På de resterende ble det funnet ymse mangler og feil

En biltransporter fikk bruksforbud da den var lengre en tillatt, og kjøretøyet var heller ikke forskristmessig merket.

Tre førerere måtte sikre godset sitt bedre før de kunne kjøre videre, mens en fører fikk bruksforbud da kjøretøyet hans manglet skilt foran på bilen.

Det ble også skrevet ut to gebyr for bruk av piggdekk, opplyser Statens vegvesen.

LES OGSÅ: Politiet advarer mot svindel