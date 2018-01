Roganytt

Det melder politiet i Haugesund omkring klokken 21.35 torsdag kveld.

I Stavangergata i Haugesund kom en politipatrulje over bil som kjørte uten kjennemerker.

Fører var synlig beruset. Blåste til langt over grensen. Ikke gyldig førerkort. Innbrakt og blåste til over to i promille, melder politiet.

Mannen er anmeldt for forholdet.