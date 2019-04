Biljakt i Stavanger endte med et brak i Mediegården

Fredag klokken 16.30 mottok politiet en melding fra Hundvåg om at en mann hadde truet til seg melders bil.

– Mannen hadde truet med kniv. Bilen ble observert av politipatruljer på Bybrua, men nektet å stanse for politiet. Ferden endte opp i Stavanger sentrum, meldte politiet.

Først opplyste politiet at gjerningsmannen er i 30-årene. Dette ble noe senere korrigert til at han er 19 år gammel. 19-åringen ble kjørt til legevakten for sjekk.

– Under forfølgelsen av den stjålne bilen kjørte mistenkte inn i en politibil og skadet denne, meldte politiet, som rykket ut bevæpnet og med fire-fem biler.

Mannen skal ha kjørt flere steder i selve sentrum og i sentrumsnære områder før jakten var over etter om lag ti minutter. Det skjedde utenfor Mediegården i Stavanger sentrum der mannen kjørte inn i noen betongblokker. Noen vinduer og et par betongblokker på bygget skadet. Like innenfor har Stavanger Aftenblad sine lokaler. RA holder til i etasjen under.

Hørte lyder

Mannen som meldte inn hendelsen hadde i forkant av knivranet hørt lyder fra garansjen.

– Han går inn for å sjekke og ser en mann stjele bilen hans. Når han protesterer viser raneren fram en kniv og kjører fra stedet, sier operasjonsleder Brit Randulff i Sør-Vest politidistrikt til RA.

Da politiet først observerte vedkommende på Bybrua la politiet ut stoppstikk. Det ene dekket på bilen ble dermed punktert, men mannen fortsatte videre.

– Det var i ganske rolig fart, og han hadde mange muligheter til å stoppe, men ville ikke.

Til slutt tvang politiet ham inn i kvartalet ved Mediegården i Stavanger sentrum. Det skjedde ved en såkalt forsettlig påkjørsel, det vil si at politiet kjørte på ham med vilje. På denne plassen er det ingen vei videre.

Et faremoment

Å stanse ham på denne måten var helt nødvendig for å få kontroll på situasjonen, ifølge Sigve Kolstad, innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt. RA møter ham klokken 17.10, der hvor ferden endte.

Glassbiter ligger på bakken. Den tilranede bilen står fortsatt der den krasjet med et avrevent dekk og store bulker på siden. Noen meter bak står en bergingsbil, klar til å taue kjøretøyet bort.

Kolstad lå selv tett bak bilen under biljakten.

– Jeg så ingen hendelser med folk som måtte kaste seg vekk, men det er folk i sentrum, og det i seg selv er et faremoment, svarer han på spørsmål om det har vært fare for liv og helse under jakten.

Raneren kom selv fra ferden tilsynelatende uskadet. Han er sendt til legevakten, og politiet mistenker ruskjøring.

Ifølge Kolstad har raneren et rulleblad med tilsvarende forhold tidligere. Foreløpig er det ukjent om det er en relasjon mellom raneren og fornærmede.

Saken oppdateres.



Sigve Kolstad, innsatsleder i Sør-Vest politidistrikt, i midten.