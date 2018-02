Roganytt

Politiet avholdt i ettermiddag trafikkontroll på FV544 i Vikastemmo på Stord med bilbelte- og mobilbruk som prioritet.

Resultatet var 45 kontrollerte kjøretøy, hvorav to bilister fikk gebyr for ikke å ha medbragt førerkort, og tre fikk forenklede forelegg for å ha brukt mobil.

Det melder Sør-Vest politidistrikt klokken 15:00.