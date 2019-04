Bilfirma slått konkurs

Det var Kemneren i Stavanger som begjærte at firmaet Superblank Bilpleie AS ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 119.369 kroner i skyldig arbeidsgiveravgift med mer.

Superblank Bilpleie AS holder til i Klubbgata i Stavanger og fram til onsdag var driften igangværende.

Firmaet omsatte for litt under 600.000 kroner i 2017 og fikk samme år et negativt resultat før skatt på 16.000 kroner.

Stavanger tingrett kom til at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Kjersti Lunde er oppnevnt som bostyrer og skiftesamling vil bli avholdt den 4. juni.

