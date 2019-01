Bilfirma slått konkurs

Det var Stavanger Bilpleie og Service AS som ble slått konkurs i Stavanger tingrett.

Det var Kemneren i Stavanger som begjærte at firmaet ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 141.427 kroner i skyldig arbeidsgiveravgift og skatt medregnet renter og omkostninger.

Styreleder i Stavanger Bilpleie og Service AS erkjente kravet og motsatte seg ikke at det ble åpnet konkurs.

Han opplyste at driften i selskapet er innstilt, og at det ikke er aktiva av betydning i firmaet.

Firmaet har hatt seks ansatte og har drevet med bilpleie og bilvask.

Stavanger Bilpleie og Service AS har holdt til i Kong Carls gate på Våland og omsatte i 2017 for nesten 2,7 millioner kroner.

Samme år fikk selskapet et positivt resultat før skatt på 6000 kroner.

Stavanger tingrett la til grunn at Kemneren i Stavanger har et forfalt krav mot Stavanger Bilpleie og Service AS som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

Retten viste også til at det er holdt utleggsforretning mot firmaet med intet til utlegg i midten av desember i fjor.

Stavanger tingrett la dermed til grunn at Stavanger Bilpleie og Service AS var insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Marie Eltervaag Oftedal er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt 14. mars i år.

