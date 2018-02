Bilfirma slått konkurs

Roganytt

Det var Skatteoppkreveren i Sandnes som begjærte at en 48 år gammel mann ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 4.269.030 kroner i skyldig restskatt og gebyrer tilbake til 2012.

48-åringen har drevet et bilfirma i Sandnes som et enkeltpersonforetak og erkjente i retten at han skyldte et større beløp.

Han mente også at det var snakk om et beløp som ikke var høyere enn to millioner kroner.

48-åringen ba om å få en betalingsordning og erkjente ikke at han var insolvent.

Skatteoppkreveren i Sandnes mente at det ikke var realistisk at 48-åringen skulle kunne klare å betale gjelden ved hjelp av en betalingsordning,

Jæren tingrett kom til at saksøkeren har et forfalt krav mot skyldneren som det ikke er stilt betryggende sikkerhet for.

I den forbindelse ble det også vist til at det er holdt utleggsforretning mot skyldneren med intet til utlegg i november i fjor.

Dermed kom Jæren tingrett til at det ikke er grunn til å anta at 48-åringen kan gjøre opp gjelden med egne inntekter eller eiendeler – eller at betalingsproblemene er midlertidige.

Retten la til grunn at 48-åringen er insolvent og at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Carianne Holstein Bull er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 5. april i år.

