Bilfirma gikk konkurs

Det var firmaet Bilpleiesenteret Vest AS som tirsdag var i Stavanger tingrett og begjærte oppbud.

Firmaet har hatt avdelinger på Hinna og på Klepp og opplyste i retten å ha en gjeld på 2.016.103 kroner.

Det ble også opplyst at selskapets aktiva har en anslått verdi på mellom 200.000 og 500.000 kroner.

LES OGSÅ: Byggefirma slått konkurs av Skatteetaten og skatteoppkreveren

Stavanger tingrett kom til at den skulle legge skyldnerens opplysninger til grunn – og at selskapet antas å være ute av stand til å dekke sine forpliktelser etter hvert som de forfaller.

Retten kom også til at betalingsvanskene ikke er av forbigående art og at vilkårene for å ta oppbudsbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli holdt 21. januar neste år.

LES OGSÅ: Bilfirma ble slått konkurs

LES OGSÅ: Gravemaskinfirma gikk konkurs