Bilfirma gikk konkurs

Det var firmaet Nna Bil AS som mandag var og begjærte oppbud. Dette fant sted dagen før rettsmøte der Skatteetaten hadde begjært dem konkurs.

Nna bil AS har holdt til i Madla bydel og har drevet innenfor bransjen detaljhandel med biler og lette motorvogner.

Firmaet opplyste å ha en gjeld på 440.000 og at aktiva har en anslått verdi på 63.119 kroner.

Nna Bil AS omsatte for litt over en million kroner i 2017 og fikk et negativt resultat på 54.000 kroner før skatt.

Advokat Magnus Jonsbråten er oppnevnt som bostyrer.

