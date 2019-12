– Biler har kollidert

Klokken 15.50 torsdag melder politiet at de har fått melding om en trafikkulykke i Nordre Hogstadveg på Sola.

– To biler involvert. Personene er ute av bilene. Ukjent skadeomfang. Nødetatene på vei, meldte politiet.

Ifølge Vegtrafikksentralen er det mye trafikk og kø i området.

Politiet melder at begge førerne av bilene framstår som lettere skadet, at bilene er ute av veibanen og at det noe trafikale problemer på stedet.

Klokken 18.21 melder politiet at fører av den ene bilen, kvinne i begynnelsen av 30-årene, har brutt vikeplikten og fått ørerkortet beslaglagt.

Det er opprettet sak på forholdet.