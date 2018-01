Roganytt

Ulykken skal ha funnet sted på fv 44 på Ganddal i sørgående felt mellom Skeiane og Godsterminalen.

Bilene skal være vanskelig å se. Vi er på vei til stedet, melder politiet.

Litt over klokken 21.00 melder politiet at en bil er hentet av bergingsbil og at de drar fra stedet.