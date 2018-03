Biler har frontkollidert

Roganytt

Klokken 07.36 søndag kolliderte to biler i Åsedalen i Sandnes front mot front.

I den forbindelsde rykket nødetatene ut.

Litt før klokken 08.00 melder politiet følgende: Nødetatene på stedet. De involverte personene framstår som uskadet. Begge bilene må taues. Et kjørefelt er sperret. Lite trafikk på stedet.

Klokken 09.25 melder politiet at fører av den ene bilen, en mann i 20 årene har kommet over i motsatt kjørefelt. Begge førerne ble fremstilt på legevakten for sjekk. Førerkortet til mistenkte ble beslaglagt