Bilde av sverd og DNA i blod fra åsted

49-åringen ble pågrepet av politiet 28. november og mandag ble han framstilt for varetektsfengsling i Stavanger tingrett. Der kom retten til at han med skjellig grunn kunne mistenkes for en straffbar handling som kan medfører høyere straff enn fengsel i seks måneder.

I den forbindelse ble det blant annet vist til bilder av et sverd, samt DNA fra 49-åringen i blod fra et åsted, samt funn av gjenstander hjemme hos 49-åringen fra stedet der det grove tyveriet har funnet sted. Det ble også vist til at 49-åringen har erkjent flere av de forholdene han er siktet for.

21 ganger tidligere

49-åringen er domfelt 21 ganger tidligere, sist i mai 2019 der han ble dømt til ett års fengsel som ble gjort betinget med tre års prøvetid på det særvilkår at han gjennomførte et narkotikaprogram.

Samtlige av de nye forholdene er begått i prøvetiden av denne dommen.

«Det vises videre til at siktede siden sommeren 2020 med skjellig grunn kan mistenkes for å ha begått en rekke alvorlige forhold, og retten er ikke i tvil om at det er en sterk grad av sannsynlighetsovervekt for at siktede igjen vil begå nye alvorlige straffbare forhold dersom han nå løslates», heter det i kjennelsen fra Stavanger tingrett.

Dermed kom retten til at han skulle varetektsfengsles i fire uker.

