Bilbutikk ble tvangsoppløst

Roganytt

Det var Jæren tingrett som tvangsoppløste firmaet Sandnes Auto Salg AS.

Bakgrunnen for det var at retten hadde mottatt melding fra Regnskapsregisteret om at Sandnes Auto Salg AS ikke på lovlig måte har meldt til Regnskapsregisteret årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for året 2016.

Sandnes Auto Salg AS har holdt til i Langgata i Sandnes og har drevet i bransjen detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler.

Advokat Håkon Halvorsen er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 26. juni.

LES OGSÅ: Butikk som har solgt byggevarer har gått konkurs