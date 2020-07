Bil varslet selv om ulykke gjennom eCall

Klokken 15.31 torsdag fikk nødetatene vite om en trafikkulykke gjennom en eCall-varsling på E39 på Bokn.

To biler kolliderte i krysset Føresvikvegen og E39.

Ifølge vaktleder i Rogaland brann og redning IKS, Christer Gilberg, forteller til RA at ulykken ikke førte til alvorlige personskader.

En eCall-varsling er når bilen selv melder i fra om at den har vært involvert i en trafikkulykke.

Slik fungerer det

– Den aktiveres enten når bilen kolliderer i en viss hastighet, når airbagene utløses eller manuelt med en knapp i bilen. Når varslingen kommer, kan nødetatene se bilen nøyaktige posisjon. Via setebeltene får vi også informasjon om hvor mange personer det er i bilen. Det er også mulig at nødetatene kan snakke med dem i bilen direkte via høytaleranlegget, forteller vaktleder Gilberg.

Kan spare dyrbar tid

I forbindelse med ulykken torsdag ettermiddag, snakket både brannvesenet, politiet og AMK med personene i de involverte bilen.

Gilberg forteller at funksjonen kan være svært nyttig.

– Dersom det er en front mot front-kollisjon, så er det ikke sikert at de involverte klarer å ringe selv. Da sparer vi tid med denne funksjonen, sier han.

Alle nye biler etter 31. mars 2018 skal være utstyrt med eCall.

