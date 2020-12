Bil tok fyr under lading

Klokken 07.10 fikk politiet melding om brann i en elbil i et boligområde på Hundvåg.

En halvtime senere skriver politiet på Twitter at brannvesenet har kontroll på brannen.

– Bilen skal ha begynt å brenne da den sto på lading. Kun skade på bil, melder politiet, som nå skal foreta nødvendige undersøkelser på stedet.

Like før klokken 09.00 melder politiet at de er ferdig på stedet og at de oppretter sak på forholdet.

– Det presiseres at aktuelle bil er en hybridbil, skriver de på Twitter.