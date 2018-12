Klokken 04.46 lørdag meldte politiet om en bilbrann i Løwolds gate i Stavanger.

Nødetatene rykket ut til stedet og noe senere kunne politiet melde at brannen hadde spredt seg til kledningen i et hus.

Ifølge politiet var alle beboerne ute og brannvesenet arbeidet med slukking.

Litt over klokken 07.00 opplyste politiet at brannen var slukket og at situasjonen var under kontroll.