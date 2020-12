I 22-tiden torsdag kveld stakk en bil fra politiet. Det skjedde på Madlaveien i Stavanger. Bilen ble funnet igjen på Gosen like etter, uten personer.

Flere patruljer søkte etter føreren. Etter hvert fikk politiet kontakt med bileier, som viste seg å være fører av bilen.

Han blir anmeldt for kjøring uten gyldig førerkort, samt at han unnlot å stanse for kontroll.

