Bil mistet tilhenger på E 39

Litt over klokken 14.00 torsdag melder politiet at en bil har mistet en tilhenger på E 39 på Sokn.

Ifølge politiet har tilhengeren trillet videre og truffet en lyktestolpe.

– Politiet er på stedet. Trafikken flyter forbi, men den kan bli aktuelt å stenge veien for å redde tilhengeren, melder politiet.

Like etterpå melder politiet at hengeren er ute av veibanen, at lyktestolpen som er brukket er ikke til hinder og at Lyse håndterer denne.

