– Bil kolliderte med hjort på E 39

Klokken 20.03 torsdag melder politet at de har fått melding om en bil som har kjørt på en hjort ved sørenden av Saglandsvatnet på E 39 i Bjerkreim.

– Det er store skader på bilen. Bilfører er oppegående, men blir sjekket av ambulanse nå. Manuell dirigering i et fel, meldte politiet.

Klokken 20.15 meldte politiet at det fortsatt er manuell dirigering på stedet og at bilfører fikk noe glass i øyet i forbindelse med ulykken.

Litt før klokken 21.00 meldte politiet at veien er åpnet, at bilen er hentet av bilberger og at de har opprettet sak på forholdet.

