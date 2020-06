Bil kjørte ut på jorde – fikk førerkortet beslaglagt

Rundt klokken 17.00 meldte Sør-Vest politidistrikt om et trafikkuhell i Hå.

– Politiet er på Jærvegen like nord for innkjøringen til Nordsjøvegen etter melding om bil som har kjørt ut på et jorde, skriver de på Twitter.

Ambulanse er på vei. Føreren skal være våken og oppegående, ifølge politiet.

Kort tid etter melder politiet at føreren er overtatt av helsepersonell.

– Politiet oppretter sak og fører har fått førerkortet sitt beslaglagt. Ikke mistanke om ruspåvirkning, opplyser de på Twitter.