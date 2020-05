Bil kjørte i fjellvegg – to personer involvert

Klokken 16.42 fikk politiet melding om en bilulykke i Sokndal på FV44 ved Drageland.

Meldingen kom via AMK, og beskjeden var at en bil har kjørt i fjellveggen.

– To personer involvert, disse skal være «oppegående», ifølge meldingen, skriver politiet på Twitter.

Vegtrafikksentralen melder at veien er stengt på grunn av ulykken.

Kort tid etter melder politiet at en kvinne i 70-årene er kjørt til legevakten for sjekk.

– Fører, mann i 70-årene, fremstår som uskadd. Viking er rekvirert for berging av bil, melder politiet, og legger til at veien er stengt nå, men at det er lite trafikk på stedet.

Like før klokken 19.00 meldte Vegtrafikksentralen at veien er åpen igjen.