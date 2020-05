Bevæpnet politi utenfor kjøpesenter etter knivtrusler mot vektere

Klokken 16.30 onsdag ettermiddag var politiet på plass utenfor M44 på Bryne.

– Bevæpnet politi på stedet etter melding om trusler om bruk av kniv mot vektere på stedet. Politiet har kontroll på «hovedmann». En annen person er stukket fra stedet, meldte politiet på Twitter.

Kort tid etter meldte de at de har kontroll på mistenkte nummer to, og at de foretar avhør på stedet.

Ingen skal være skadet i forbindelse med hendelsen.