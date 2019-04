Bevæpnet politi rykket ut til Eskelandsgeilen på Tasta etter melding om en krangel mellom ro rusa personer fredag like før klokken 11.00.

– Den ene skal trolig ha et våpen. Bevæpnet politi er på stedet for å søke etter mistenkte og få oversikt over situasjonen, opplyser operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt på Twitter.

Politiet melder videre at de ikke har flere opplysninger på nåværende tidspunkt.

