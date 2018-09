Betongfirma slått konkurs

Roganytt

Det var Skatt Vest og Skatteoppkreveren i Sandnes som begjærte at en 34 år gammel mann ble slått konkurs.

Bakgrunnen for det var et krav på 251.997 kroner i skyldig skatt og moms i forbindelse med at 34-åringen har drevet et betongfirma som et enkeltpersonforetak i Sandnes.

Retten kom til at vilkårene for å ta konkursbegjæringen til følge var til stede.

Advokat Fredrik Undheim er oppnevnt som bostyrer.

Skiftesamling vil bli avholdt den 25. oktober.

