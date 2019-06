– Bet bestefaren og brant ned huset hans

13. juni ble en 23 år gammel mann pågrepet av politiet. Mandag ble han framstilt for varetektsfengsling i Stavanger tingrett der han samtykket til fengsling i fire uker.

23-åringen er siktet for å ha bitt bestefaren. Ifølge fengslingskjennelsen fra Stavanger tingrett har han erkjent å ha gjort dette, men ikke straffskyld for forholdet. Ifølge kjennelsen erkjenner han straffskyld for å ha forårsaket en brann i bestefarens hus.

Huset ble totalskadd i forbindelse med brannen.

Retten kom til at vilkårene for varetektsfengsling var til stede, blant annet for å hindre at siktede på ny begår straffbar handling i form av ny voldskriminalitet.

23-åringen er dømt en gang tidligere for vold mot politiet og ett tilfelle av trusler.

Han er nå mistenkt for å ha begått en rekke forhold av voldelig og truende karakter.

Noen av disse er eldre dato, mens flere forhold er nye.

«De forhold han er siktet for er både rettet mot siktedes familiemedlemmer og mot andre som i sitt arbeid kommer i kontakt med siktede. Siktedes handlinger skaper utrygghet og frykt hos andre mennesker. Han synes for tiden å ha lav terskel til slik opptreden og viser i særlig grad en foruroligende mangel på respekt overfor politiets tjenestehandlinger. Han synes heller ikke å ta ansvar for eller avstand fra alvorlige trusler», heter det i fengslingskjennelsen.

– Alvorlige trusler

Forut for pågripelsen skal han ha kommet med alvorlige trusler mot politiet. Han skal også ha gjentatt alvorlige trusler mot politiet dagen etter pågripelsen. Siktelsen lyder også på at han skal ha kastet gjenstander mot ansatte på Stavanger Universitetssykehus.

Stavanger tingrett la til grunn at dette skaper frykt, og at for ansatte på sykehuset er det få handlingsalternativer og at disse også må forholde seg til de andre pasientene.

Vold mot mor

23-åringen er også siktet for vold mot moren sin.

Hun har forklart til politiet at 23-åringen var svært sint og at han tok kvelertak på henne. Mens han skal ha gjort dette skal han ha tatt den andre hånden over munnen hennes.

Etter rettens vurdering foreligger det sterk grad av sannsynlighetsovervekt for at siktede vil begå nye likeartedes straffbare forhold om han ikke nå varetektsfengsles.

Retten kom også til at varetektsfengsling i fire uker var et uforholdsmessig inngrep og viste blant annet til den sterke gjentakelsesfaren.

Dermed bestemte Stavanger tingrett at han skulle varetektsfengsles i fire uker.

Odd Rune Torstrup, 23-åringens forsvarer, sier til RA at hans klient trenger hjelp.

– Og det håper jeg han skal få. Jeg vil nå kontakte det offentlige slik at min klient kan få et tilbud av hjelpeapparatet, sier Torstrup til RA.

