Bet av øyebrynet til mann og forklarte at han fikk nok av «den tøffe bajas-typen hans»

En 34 år gammel mann møte nylig i Jæren tingrett tiltalt for å skadet en annens kropp.

Bakgrunnen for det er at han 2. november 2019 bet av deler av øyebrynet til en mann. Voldsepisoden fant sted i bolig i Sandnes. 34-åringen forklarte at han visste hvem fornærmede var fra før av. Han forklarte også at han «hadde fått nok» av fornærmede hadde stjålet visakortet hans.

Ifølge 34-åringen satt fornærmede i en stol i leiligheten og han selv befant seg på kjøkkenet.

34-åringen forklarte at han på et tidspunkt fikk nok av fornærmede og «den tøffe bajas-typen hans» og at han hoppet på ham og bet ham.

Ifølge 34-åringen tiltet det for ham, svartnet, og at han vet at han bet ham og hvor. Han forklarte også at dersom han hadde slått ham, hadde han drept ham, og det var derfor han bet.

LES OGSÅ: «Eg sverge på Allah og koranen du e død ikveld. Å dattera di og»

Fornærmede forklarte om et helt annet hendelsesforløp, men retten kom til at den skulle legge avgjørende vekt på 34-åringens forklaring.

I forbindelse med straffeutmålingen la retten vekt på at saken var blitt gammel.

Dermed kom retten til at 34-åringen skulle dømmes til seks måneders fengsel som er en fellesstraff med en tidligere dom.

Han ble også dømt til å betale fornærmede 60.000 kroner i oppreisningserstatning.

LES OGSÅ: Skal ha mishandlet kone som var gravid i 8. måned

LES OGSÅ: Skal ha forsøkt å drepe mann med kniv